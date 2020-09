Prince of Persia Remake, leak: banner e primo teaser su Uplay Russia!

Mancano ormai poche ore al nuovo appuntamento col format di Ubisoft Forward e i rumor legati a un ritorno del Principe si fanno sempre più insistenti, complici diversi avvistamenti sospetti.

Dopo la segnalazione della presenza di Prince of Persia Remake nei listini di Amazon, un ulteriore leak sembra aver fatto la propria comparsa in rete. A segnarlo è l'attivissima community di ResetEra, che riporta dell'avvistamento di banner legati al titolo. Questi ultimi, in particolare, avrebbero fatto la propria comparsa nei database di Uplay Russia. Se veritiere, le immagini che trovate in calce potrebbero rappresentare una prima opportunità di dare uno sguardo alla ricostruzione dell'iconico immaginario in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.



Insomma, tutti gli indizi sembrano puntare nella direzione del ritorno del capostipite della trilogia delle Sabbie del Tempo. Al momento, tuttavia, ricordiamo che l'esistenza del remake è priva di ufficialità. La speranza dei fan del Principe è che quest'ultima possa giungere nel corso della serata odierna. Vi ricordiamo infatti che giovedì 10 settembre sarà trasmesso il nuovo appuntamento targato Ubisoft. In una diretta streaming, il colosso videoludico francese condividerà molte novità legate ai titoli in arrivo, tra cui Watch Dogs Legion e molti altri.



Ci sarà anche Prince of Persia? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora qualche ora: nell'attesa vi invitiamo a seguire l'Ubisoft Forward in diretta Twitch con Everyeye, vi aspettiamo a partire dalle 18:00!