Prince of Persia Remake è stato rifatto da zero, tante novità da un noto insider

Sembra proprio che oggi sia una giornata di leak e rumor a tema Ubisoft e, dopo aver visto uno scatto trafugato dei menu di Assassin's Creed Codename Red, è giunto il momento di parlare di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.

Il gioco, che è ormai sparito dai radar da un bel po', è stato affidato ad una diversa software house in seguito alle forti critiche arrivate dai giocatori di tutto il mondo in concomitanza con la pubblicazione del primo gameplay trailer. Da quel momento, il titolo non si è più visto e non se n'è parlato fino a questa sera, momento in cui l'atteso rifacimento è finito al centro di un approfondimento ad opera di Tom Henderson.

L'ormai famoso ed affidabile insider, infatti, sostiene di aver avuto accesso ad un filmato che mostra il gioco in azione, ma non gli è stato possibile mostrarlo ai suoi lettori. Ciononostante, il noto utente X/Twitter ha deciso di descrivere quello che ha visto, dichiarando che i giocatori devono dimenticare tutto quello che hanno visto del gioco fino ad oggi.

Pare infatti che Ubisoft Montreal abbia ricreato il titolo da zero, lavorando sia al comparto grafico che alle animazioni, al punto da realizzarle tramite nuove sessioni di motion capture. Gli sforzi in tal senso dovrebbero aver contribuito a rendere il combattimento ed il parkour più bello e fluido. Sembrerebbe inoltre che l'obiettivo degli sviluppatori sia quello di realizzare un prodotto dall'aspetto più realistico.

Henderson afferma anche che Yuri Lowenthal, la voce originale del principe che era presente anche nel trailer del remake, non fa più parte del progetto e le motivazioni dell'abbandono non sono ancora chiare.

A chiudere l'ondata di novità è un aggiornamento sullo stato dei lavori, poiché l'insider sostiene che il gioco sia ancora indietro nello sviluppo e il filmato che ha visto è privo di texture e asset, indice che potrebbe volerci ancora un bel po' prima dell'arrivo sugli scaffali.

In ogni caso non possiamo escludere del tutto che un primo assaggio della versione 2.0 del remake ci venga dato al prossimo Ubisoft Forward.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.