Prince of Persia, remake delle Sabbie del Tempo: spuntano in rete presunti artwork!

Direttamente dalle pagine di Reddit e ResetEra, fanno la propria comparsa interessanti segnalazioni legate ad un possibile ritorno della trilogia originale di Prince of Persia.

Ulteriori rumor che vanno dunque a saldarsi alle recenti voci di corridoio correlate allo sviluppo di un remake della saga delle Sabbie del Tempo, che alcuni insider danno come in lavorazione presso gli studi di Ubisoft. Nello specifico, sono emerse in rete alcune concept art che apparterrebbero proprio al progetto in questione, e che potete visionare direttamente in calce a questa news. Si tratta di tre diverse immagini, che raffigurano il Principe di spalle ed immortalano alcune ambientazioni.

Purtroppo, non vi sono informazioni particolarmente specifiche sulla fonte che ha diffuso tale materiale, poiché non sembra avere alle spalle uno storico di anticipazioni legate al mondo videoludico. "DenseEquation", questo il nickname del Redditer, diverse settimane fa aveva ribadito la possibilità di vedere l'arrivo del remake della trilogia delle Sabbie del Tempo nel corso del periodo natalizio 2020, con possibile posticipo al 2021. Il reveal ufficiale del ritorno del Principe sarebbe fissato per una conferenza digitale organizzata da Ubisoft in sostituzione di quella prevista per l'E3 2020.



Al momento, l'unico modo per verificare l'attendibilità del rumor resta quella di attendere eventuali comunicazioni da Ubisoft. A stuzzicare la fantasia del pubblico, ad ogni modo, ci ha pensato lo speciale evento a tema Prince of Persia in For Honor.