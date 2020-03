Prince of Persia, remake della trilogia delle Sabbie del Tempo: indizi da noto Insider!

Solo pochi giorni fa è spuntata in rete una voce di corridoio che vorrebbe in lavorazione presso gli studi di Ubisoft un remake di Prince of Persia in grado di includere l'intera trilogia delle Sabbie del Tempo.

I giochi coinvolti nel progetto sarebbero Le Sabbie del Tempo, I Due Troni e Spirito Guerriero, con una pubblicazione prevista addirittura per il periodo natalizio di quest'anno. A diffondere il rumor è stato un presunto insider non particolarmente conosciuto nell'ambito della community videoludica, circostanza che ha portato il pubblico ad accoglierne le parole con un certo scetticismo.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco giunge tuttavia ora un'interessante segnalazione da parte dell'utenza di appassionati attiva su Reddit. Quest'ultima ha infatti raccolto la recente cronologia di dichiarazioni condivisa da John Harker, noto Insider da tempo attivo su ResetEra e con all'attivo diverse corrette anticipazioni. Ebbene, sembra proprio che dal gennaio 2020, quest'ultimo abbia disseminato indizi interessanti. Alla richiesta di consigli su come recuperare Le Sabbie del Tempo, Harker suggeriva già diversi mesi fa di attendere un misterioso remake. L'utente aveva inoltre commentato il possibile approdo di un vociferato Prince of Persia: Dark Babylon su PS5 e Xbox Series X, escludendo che potesse essere la prossima release.



Ovviamente, si resta comunque nell'abito di informazioni non confermate, ma l'avvistamento ha innalzato il livello di allerta da parte degli appassionati che sognano un ritorno del Principe.