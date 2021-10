Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è stato cancellato? Ubisoft chiarisce

Gli sviluppatori di Ubisoft India condividono un messaggio con un aggiornamento sull'attuale stadio dei lavori di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, la riedizione attualizzata dell'iconico action adventure lanciato nel 2003 dal colosso videoludico francese.

I rappresentanti della sussidiaria indiana di Ubisoft si affacciano sui social per rivolgersi agli appassionati della serie e spiegare che "vogliamo cogliere questa opportunità per rassicurarvi sul fatto che lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sia ancora in corso. Continuiamo ad essere motivati e ispirati dai vostri feedback, vi aggiorneremo sui progressi nello sviluppo del progetto in futuro e vorremmo ringraziarvi per il vostro incrollabile supporto e per l'eccezionale pazienza dimostrata".

Dopo aver saltato l'Ubisoft Forward e l'E3 2021, gli autori del Remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo specificano quindi di essere ancora impegnati nello sviluppo di questo progetto, promettendo di fornire presto degli ulteriori aggiornamenti sui progressi compiuti nella realizzazione del titolo. Staremo a vedere.

Nel frattempo, invitiamo gli interessati a leggere il nostro speciale per ripercorrere la storia di Prince of Persia, con tanti spunti di riflessione offerti da Cristina Bona sull'evoluzione della saga Ubisoft dagli esordi platform alla trasformazione in un'esperienza a tinte action adventure.