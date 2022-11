Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato, ribadisce Ubisoft

Sebbene fosse spuntata la Lista dei Trofei a donare qualche barlume di speranza ai fan, non sono più arrivate novità riguardanti Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake dopo il rinvio a data da destinarsi del travagliato progetto di restauro.

Dopo averlo inizialmente affidato agli studi di Pune e Mumbai, Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake è tornato in corso d'opera tra le mani di Ubisoft Montreal, ovvero la compagnia che ha plasmato l'indimenticato action-adventure datato 2003. A seguito del reveal non entusiasmante e di questo cambio in corsa, i fan non sono esattamente fiduciosi nei confronti del progetto e temono persino che possa essere cancellato, considerando anche la mancanza di aggiornamenti in merito.

Ubisoft ha però voluto fare chiarezza mettendo ben evidenza che il progetto di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non è affatto stato cancellato.

"Molti di voi ci hanno chiesto di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake. Abbiamo creato un articolo per aiutare a raggruppare le risposte in un unico luogo", ha dichiarato Ubisoft in un suo recente post su Twitter. La pagina a cui fa riferimento la compagnia specifica anche che non c'è ancora una data di lancio programmata per il titolo, e dovremo quindi attendere i futuri aggiornamenti da parte della compagnia d'Oltralpe.

Ubisoft ci ha anche tenuto a precisare che, oltre a Le Sabbie del Tempo, non è in previsione nessun altro remake della serie di Prince of Persia.