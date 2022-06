Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake rinviato a data da destinarsi, ora è ufficiale

Prince of Persia Remake sta subendo un processo di sviluppo piuttosto travagliato, e avevamo già sentito da Jason Schreier di Bloomberg che il progetto di restauro dell'indimenticabile avventura del Principe risalente al 2003 fosse stato rinviato a data da destinarsi.

Dopo aver trasferito il progetto dalle mani degli studi di Pune e Mumbai a quelle di Ubisoft Montreal, sembra che l'azienda transalpina abbia effettivamente rinviato oltre l'anno fiscale 2023 il titolo. Dopo aver sospeso i pre-order del gioco su Amazon e altri retailer online, i giocatori hanno cominciato a temere che il progetto fosse definitivamente naufragato.

Contattata da IGN.com, la compagnia ha confermato che il remake è in fase attiva di sviluppo, tuttavia la data di lancio appare ancora molto lontana dal momento che si punta ad una finestra temporale che va oltre l'anno fiscale 2023.

"Lo sviluppo di Prince of Persia: The Sands of Time Remake sarà ora guidato da Ubisoft Montreal. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai e Ubisoft Montreal trarrà vantaggio da quanto appreso, con il nuovo team che proseguirà il lavoro per fornire un grande remake. Di conseguenza, non puntiamo più a una pubblicazione entro il FY23 e il gioco è stato rimosso dai listini. Se i giocatori desiderano annullare il loro preordine, sono invitati a contattare il proprio rivenditore. Saranno aggiornati sul progetto man mano che lo sviluppo procede".

Al momento un'eventuale apparizione di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake al prossimo evento Ubisoft appare molto improbabile.