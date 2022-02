Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato a tempo indeterminato?

Il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo sembra essere sparito letteralmente nel nulla dopo la controversa presentazione avvenuta nel 2020 ed i continui posticipi che non rendono affatto chiaro quando e se il Principe farà di nuovo ritorno sugli schermi degli appassionati della serie.

In tempi recenti Ubisoft non ha più parlato del progetto, sebbene in precedenza abbia chiarito che Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato. Ma che fine ha fatto allora il gioco? Un possibile indizio potrebbe averlo fornito Jason Schreier nel suo ultimo report pubblicato su Bloomberg, dove si sofferma sul fatto che Assassin's Creed Rift diventerà un gioco completo e non sarà un'espansione di Assassin's Creed Valhalla come originariamente previsto.

Nell'approfondire le questioni relative a questo possibile nuovo Assassin's Creed, Schreier ha anche fatto alcuni accenni sulla situazione generale della compagnia francese ed i progetti annunciati negli anni scorsi ma ancora in alto mare. E se Beyond Good and Evil 2 è ancora in pre-produzione, il giornalista a chiusura del suo pezzo afferma che "un remake pianificato di Prince of Persia è stato rinviato a tempo indeterminato". Schreier non specifica se si tratta effettivamente del rifacimento di Le Sabbie del Tempo o addirittura di un altro progetto sempre legato alla serie, ma considerato il silenzio che aleggia attorno al titolo non è da escludere che possa riguardare proprio il gioco annunciato nel 2020.

Bisogna dunque aspettare eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft, e capire se Prince of Persia farà mai il suo ritorno dopo ormai tanti anni di assenza.