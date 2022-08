Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, spunta la Lista Trofei: annunci in arrivo?

Dopo il rinvio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, il rifacimento dell'iconica avventura videoludica resta ancora privo di una precisa finestra di lancio.

Mentre permane il silenzio da parte di Ubisoft, spunta però un interessante avvistamento. Tra le maglie della rete si è nello specifico fatta strada una lista dei Trofei di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Quest'ultima prevede 24 Obiettivi per la versione Xbox One e PC e 25 Trofei per la versione PlayStation 4, comprensiva di Platino. Per tutti i dettagli sui singoli traguardi proposti da Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, potete fare riferimento al seguente link:

L'improvvisa apparizione di queste anticipazioni lascia aperta la strada ad un imminente ritorno sulle scene del rifacimento dell'avventura del Principe. In questo quadro, gli appuntamenti da tenere d'occhio potrebbero essere molteplici.Tra questi ultimi, spicca ovviamente l' Ubisoft Forward di settembre 2022 , durante il quale il colosso francese dovrebbe peraltro presentare anche le novità sul futuro della serie di Assassin's Creed. Con la Fiera di Colonia ormai pronta ad aprire i cancelli, anche l'dellapotrebbe tuttavia ospitare un nuovo reveal a sorpresa di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere!