Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: Ubisoft Montreal rivoluzionerà il gameplay

Alla notizia sullo sviluppo ripartito da zero di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake si aggiungono le dichiarazioni di Ubisoft Montreal: gli esponenti del team che ha ereditato da Ubisoft Pune e Mumbai questo importante progetto spiegano quali migliorie intendono apportate al gameplay.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del sito ufficiale di Ubisoft, il produttore Jean-Francois Naud e il Game Director Michael McIntyre hanno fornito delle importanti precisazioni in merito agli aspetti sui quali il team di Ubisoft Montreal interverrà per migliorare e modernizzare il gameplay di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, sia del titolo originario che del suo 'primo' remake accantonato.

McIntyre sottolinea ad esempio come "uno degli aspetti più importanti del gameplay di Prince of Persia è il sistema di movimento, di conseguenza stiamo lavorando proprio su aspetti come questo per modernizzare e 'affinare' l'esperienza di gioco. Anche il combat system riceverà un trattamento simile e si modernizzerà in funzione dell'evoluzione del sistema di movimento. La storia ovviamente rimarrà fedele a se stessa, ma il modo in cui la racconteremo sarà diverso, d'altronde i grandi cambiamenti che sono avvenuti nel mondo dei videogiochi negli ultimi 20 anni ci consentono di operare dei cambiamenti nel gameplay".

I due esponenti di Ubisoft Montreal spiegano inoltre che il Remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo vanterà numerose opzioni di accessibilità e proporrà un'esperienza di gioco inedita sia per gli appassionati di lungo corso che per i 'nuovi arrivati'. Naturalmente, rimarca sempre McIntyre, è intenzione del suo team preservare e custodire gli elementi chiave del gioco originario, come "il suo sapiente mix di acrobazie, combattimenti ed enigmi. Sono le cose che vogliamo mantenere nel nostro Remake e, se possibile, raddoppiarne in qualità, assicurandoci che il tutto venga riproposto con i medesimi equilibri. Vogliamo modernizzare il tutto e, al tempo stesso, preservare quella sensazione fiabesca da Mille e una Notte, per noi si tratta di un aspetto estremamente importante".