Prince of Persia Sabbie del Tempo Remake? Parlano gli insider ZhugeEX e Shinobi602

È ormai da qualche settimana che rumor e voci di corridoio si muovono nella direzione di un possibile ritorno del Principe di casa Ubisoft, tramite la realizzazione di un remake della trilogia delle Sabbie del Tempo.

Il diffondersi di queste indiscrezioni ha alimentato il dibattito in seno alla community videoludica, con alcuni utenti di forum videoludici a cercare conferme o smentite presso noti Insider dell'industria. Sulle pagine di ResetEra hanno così offerto un proprio commento due noti profili: Daniel "ZhugeEX" Ahmad e Shinobi602. Entrambi sembrano negare che sia in sviluppo un intero rifacimento della prima trilogia del Principe, ma le dichiarazioni non chiudono totalmente la porta ad un progetto di natura differente.



Nel rispondere al commento di un utente ResetEra che riteneva i rumor essere falsi, Daniel Ahmad ha infatti replicato dichiarando che "Non esiste un remake della trilogia di Prince of Persia". Da aprter, sua, Shinobi602 ha scelto le parole "In un certo senso". Insomma, messaggi che hanno riaperto forse con ulteriore foga i dibattiti interni alla community di appassionati. Su Reddit, ad esempio, gli utenti si sono dilettati nell'ipotizzare diverse forme di ritorno del Principe. Tra le opzioni sollevate figurano ad esempio una remastered (e non un remake) della prima trilogia, un remake del solo Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, o ancora, un nuovo capitolo della saga.



Il dibattito, alimentato anche dall'emergere di presunti artwork di Prince of Persia Remake, non sembra trovare fine, ma sino ad eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft è impossibile dire cosa ne sarà dell'amato franchise.