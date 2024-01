Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: spuntano i Trofei ma l'uscita non semba vicina

Il sito PSNProfiles ha notato degli strani movimenti nel database di PlayStation Store, movimenti legati ai Trofei di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, gioco annunciato nel 2020 e scomparso dai radar da tempo.

Nell'estate 2022 i Trofei di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo erano comparsi sul PSN, da allora sono passati quasi due anni e il gioco non è ancora uscito. Adesso dai movimenti del database risulta un nuovo update per i Trofei, ma in realtà questo non indica assolutamente un lancio ravvicinato del gioco.

Non è chiaro perché gli sviluppatori abbiano messo mano alla lista dei Trofei del gioco ma in questi casi si tratta spesso di modifiche minime ai testi o altri parametri dei Trofei stessi. Lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake procede bene, diceva Ubisoft lo scorso autunno, tuttavia sembra ancora presto per mostrare al pubblico qualcosa di concreto.

Nel 2022 l'annuncio del cambio del team di sviluppo per il remake di Prince of Persia, al quale sono seguiti rumor sulla possibile cancellazione del progetto, poi smentiti da Ubisoft. Nel frattempo il publisher francese ha lanciato Prince of Persia The Lost Crown mentre del remake de Le Sabbie del Tempo non sappiamo ancora nulla dopo il reboot dello sviluppo.