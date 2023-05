Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: lo sviluppo del Remake è ripartito da zero

Dopo il rinvio a data da destinarsi di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, per Ubisoft è giunto il momento di confermare ciò che molti davano ormai per scontato: il gioco originario di Ubisoft Mumbai è 'azzerato' e il progetto è ripartito sotto l'egida di Ubisoft Montreal.

A renderlo noto sono gli stessi curatori dei profili social di Prince of Persia con un tweet che conferma l'assenza del titolo dal prossimo Ubisoft Forward e, soprattutto, rimanda gli appassionati alla scheda aggiornata sul sito ufficiale di Ubisoft con le Domande Frequenti sul remake di Le Sabbie del Tempo.

Nella sezione aggiornata che descrive l'attuale 'stato del gioco', il publisher francese spiega che "con il team di Ubisoft Montreal che ha rilevato lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, il gioco è attualmente nella sua fase di concept. Come parte di questa prima fase di sviluppo, lo studio sta costruendo il team, definendo le priorità, realizzando i prototipi e testando gli elementi di gioco".

Sempre dalla sezione rinnovata delle FAQ sulla versione attualizzata di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Ubisoft conferma che "al momento non ci sono piani per lo sviluppo di remake di altri videogiochi della serie di Prince of Persia".

Stando perciò alle informazioni condivise da Ubisoft, tutto (o quasi) il lavoro svolto dalle sussidiarie di Pune e Mumbai sarebbe stato accantonato dal team di Montreal per poter dare forma a un videogioco completamente diverso, un progetto che possa lasciarsi definitivamente alle spalle le critiche per la grafica di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sollevate dalla community osservando il video di presentazione.