Prince of Persia, solo le Sabbie del Tempo: Ubisoft non farà altri remake

Con un nuovo aggiornamento dedicato all'attesa produzione, i vertici di Ubisoft hanno confermato che lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ripartito da zero.

Dopo una prima realizzazione firmata da Ubisoft Mumbai, il publisher francese ha infatti deciso di riassegnare il progetto a Ubisoft Montréal. In questa fase, la finestra di lancio del rifacimento appare decisamente lontana, tanto più che il nuovo team di sviluppo ha già anticipato di avere intenzione di rivoluzionare il gameplay di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

In attesa di aggiornamenti dal Canada, agli appassionati arriva un'ulteriore comunicazione. I vertici di Ubisoft mettono infatti le mani avanti, anticipando sin da ora di non avere alcun piano in merito al rifacimento di altri capitoli della saga. Complici probabilmente anche le difficoltà produttive che hanno coinvolto Le Sabbie del Tempo, per il momento la casa francese non prende impegni per la realizzazione di ulteriori remake dei giochi di Prince of Persia.



Le intenzioni di Ubisoft potrebbero eventualmente cambiare in futuro - soprattutto se Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake dovesse rivelarsi un grande successo di pubblico -, ma per ora ai videogiocatori amanti del Principe non conviene cedere a un eccessivo ottimismo.