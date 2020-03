Prince of Persia: in sviluppo il remake della trilogia iniziata da Le Sabbie del Tempo?

Stano a quanto affermato da un leaker nelle ultime ore, Ubisoft sarebbe al lavoro sul rifacimento della trilogia di Prince of Persia pubblicata originariamente su PlayStation 2, Xbox e PC.

L'utente DenseEquation, che fino ad ora non ha mai pubblicato alcun annuncio di questo tipo, ha fornito alcune informazioni su questa raccolta di giochi che dovrebbe quindi includere Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero e I Due Troni. Secondo il leaker, il periodo d'uscita della raccolta è fissato per le vacanze natalizie del 2020, sebbene l'azienda francese stia valutando un possibile posticipo all'anno seguente per guadagnare tempo sullo sviluppo (possibilmente rallentato a causa del Coronavirus). L'annuncio dei giochi potrebbe infine avvenire alla conferenza digitale che Ubisoft terrà per colmare il vuoto lasciato dall'E3. Per quello che riguarda le meccaniche di gioco, sembra che il team di sviluppo voglia mantenere tutte le caratteristiche dell'originale, alle quali però potrebbe essere aggiunto qualcosa di nuovo. Tra le caratteristiche invariate degli originali troviamo anche il ritorno di Yuri Lowenthal a prestare la propria voce al Principe di Persia. A rendere tutto più credibile è poi la pubblicazione di un artwork che, stando sempre alle parole del leaker, risalirebbe alle fasi iniziali dello sviluppo di questi remake.

In attesa di scoprire se si tratti solo di un fake, vi ricordiamo che For Honor ha di recente accolto un evento a tema Prince of Persia, lanciato da Ubisoft forse per tastare il terreno e valutare l'interesse nei confronti del brand da parte dei videogiocatori.