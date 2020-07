Prince of Persia The Dagger of Time: prime immagini dell'escape room VR di Ubisoft

A cinque mesi dall'annuncio di Prince of Persia The Dagger of Time, le alte sfere di Ubisoft mostrano le prime immagini ingame dell'esperienza a tema Prince of Perisa da vivere a breve nelle escape room VR di tutto il mondo.

Originariamente prevista al lancio per questa primavera, salvo poi subire un ritardo a causa delle ormai note problematiche legate al distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, The Dagger of Time si rifà alle attività escape room di Assassin's Creed Beyond Medusa's Gate ed Escape the Lost Pyramid.

Le nuove esperienze location-based VR di Ubisoft vedono gli utenti interpretare l'eroe della serie di Prince of Persia per fuggire da una serie di ambientazioni piene di trappole e di nemici, il tutto con l'ausilio del potere del controllo del tempo. Lo scopo degli appassionati è perciò quello di ricavarsi una via di fuga da questi frenetici percorsi a ostacoli in VR per sventare la minaccia rappresentata da un mago malvagio che minaccia di creare un'armata di mostri servendosi della Clessidra del Tempo.

La mappa interattiva pubblicata dai curatori del portale ufficiale Ubisoft Escape Games conferma l'arrivo a breve delle esperienze in realtà virtuale di Prince of Persia The Dagger of Time in diverse aree d'Europa. In Italia, le uniche città indicate per le escape room VR che ospiteranno queste avventure sono Milano e Bari, ma con la probabile aggiunta di ulteriori "aree ludiche" nel corso dei prossimi mesi.