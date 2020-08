Prince of Persia The Dagger of Time: ecco il trailer dell'escape room in VR

Nel corso delle ultime ore è apparso un nuovo trailer dedicato a Prince of Persia sul canale YouTube ufficiale di Ubisoft ma, purtroppo, non si tratta del tanto agognato gioco che permetterà al principe di tornare su PC e console. Parliamo infatti di un filmato dedicato a The Dagger of Time, l'escape room in realtà virtuale annunciata tempo fa.

Il trailer in questione non permette di vedere immagini in game ma solo attori in carne ed ossa su sfondi realizzati in computer grafica, così da dare un'idea di quelle che saranno le avventure che si potranno vivere giocando il titolo, il quale non verrà pubblicato per i classici caschi per la VR disponibili su PlayStation e PC ma sarà disponibile solo ed esclusivamente presso alcune sale giochi autorizzate dall'azienda francese.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata ad una serie d'immagini di Prince of Persia: The Dagger of Time, che a differenza del trailer pubblicato oggi consentono di osservare quella che sarà la grafica in game del titolo. Nel caso foste interessati ad esperienze di questo tipo, sappiate che Ubisoft è al lavoro anche su Escape the Lost Pyramid e Beyond Medusa’s Gate, due avventure simili al nuovo Prince of Persia ma ambientate nell'universo di Assassin's Creed Origins e Odyssey.