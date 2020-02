Prince of Persia The Dagger of Time: Ubisoft annuncia la nuova escape room VR

Dopo aver presentato l'espansione Warlords of New York di The Division 2, le alte sfere di Ubisoft annunciano ufficiamente The Dagger of Time, la nuova esperienza a tema Prince of Persia da vivere nelle escape room VR di tutto il mondo.

La nuova avventura in realtà virtuale di Ubi sarà disponibile dalla primavera di quest'anno in oltre 300 location sparse per il globo. L'esperienza VR promessaci dal colosso videoludico transalpino si rifarà alle attività escape room già disponibili di Beyond Medusa's Gate ed Escape the Lost Pyramid, entrambe ambientate nell'universo di Assassin's Creed.

Con questa mossa, Ubisoft punta a rafforzare la propria posizione nel mercato in rapida ascesa della location-based VR. Il progetto di Prince of Persia: The Dagger of Time sarà curato dagli autori di Ubisoft Dusseldorf e vedrà delle squadre composte da due, tre o quattro giocatori impegnate a collaborare per risolvere degli enigmi ambientali nella speranza, così facendo, di uscire da una versione reimmaginata della Fortezza del Tempo.

Per riuscire a ricavarsi una via di fuga, gli appassionati di Prince of Persia dovranno ingegnarsi attraverso l'utilizzo del potere del controllo del tempo, il tutto nel minor tempo possibile per evitare che un mago malvagio riesca a ripristinare le sabbie nella Clessidra del Tempo e se ne serva per creare un'armata di mostri di sabbia.