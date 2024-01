Prince of Persia The Lost Crown: 6 consigli da Ubisoft per sopravvivere nel metroidvania

Alla nostra guida con trucchi di Prince of Persia The Lost Crown s'aggiunge il nuovo video approfondimento con cui Ubisoft dispensa consigli a tutti coloro che si preparano ad affrontare le sfide del metroidvania in dirittura d'arrivo su PC e console.

Il filmato che sta rimbalzando sui profili social di Ubisoft offre tante dritte a chi non vede l'ora di partire all'avventura nei panni di Sargon per vivere un'esperienza interattiva piena di emozioni. Dalle frequenti visite al Rifugio per potenziare le abilità del protagonista ai preparativi per i combattimenti contro i boss, il video di Ubisoft tratteggia i contenuti dell'action adventure 2.5D dandoci modo di familiarizzare con i suoi principali elementi di gameplay.

Nella video-guida di The Lost Crown trovano spazio anche dei suggerimenti sull'utilizzo della mappa, sulla ricerca delle risorse, sulle tecniche di combattimento da adottare per acquisire dimestichezza con le parate e sui parametri da configurare per customizzare l'esperienza.

Prince of Persia The Lost Crown sarà disponibile dal 18 gennaio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Se volete saperne di più sull'avventura da Mille e una Notte confezionata da Ubisoft Montpellier, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.