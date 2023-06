Prince of Persia The Lost Crown andrà a 60fps 'su tutte le piattaforme', promette Ubisoft

L'annuncio di Prince of Persia The Lost Crown è stato uno dei più interessanti del Summer Game Fest 2023. La celebre serie Ubisoft si prepara a fare il suo ritorno il 18 gennaio 2024 con un nuovo episodio che torna alle origini 2D del brand, pronto a dare il meglio su ogni sistema.

Oltre ai primi dettagli su gameplay e contenuti di Prince of Persia The Lost Crown, attraverso il sito ufficiale del gioco scopriamo anche alcune conferme tecniche sul gioco: Ubisoft promette che il nuovo Prince of Persia andrà a 60fps "su tutte le piattaforme" in modo così da garantire ovunque "la massima fluidità di gameplay". La descrizione è in ogni caso generica e non cita in maniera diretta a quali piattaforme si sta riferendo: viene da dedurre che i 60fps si raggiungeranno con ogni versione, dunque non solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Considerato il tipo di gameplay proposto, che già dal reveal trailer è apparso molto rapido e frenetico, i 60fps permetterebbe a The Lost Crown di esprimere al meglio il suo potenziale, pertanto la speranza è che nel gioco completo siano raggiungibili non solo su ogni console come detto da Ubisoft ma che siano anche stabili il più possibile.

Nel frattempo non manca già qualche controversia: il trailer di Prince of Persia The Lost Crown è stato travolo dai dislike, a quanto pare dovuti al ritorno allo stile bidimensionale delle origini che sembra non aver raccolto i favori di ogni giocatore.