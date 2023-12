Prince of Persia The Lost Crown, appuntamento ai TGA: nuovo trailer in arrivo

Comincia ad infittirsi sempre più la già grande agenda di progetti che verranno mostrati nella serata dei The Game Awards. I nomi sono tanti, ma tra questi non mancano le conferme su progetti già visti nei mesi, come nel caso di Prince of Persia dopo il trailer dal Nintendo Direct di Prince of Persia the Lost Crown mostrato a metà settembre.

Come comunicato tramite post dall'account Twitter/X ufficiale di Prince of Persia, "appuntamento ai The Game Awards del 7 dicembre per lo story trailer di Prince of Persia The Lost Crown". Ad un mese dall'uscita del gioco, è tempo ora di scoprire quali novità ci riserva il prossimo capitolo del principe di Persia dal punto di vista narrativo, dopo averne osservato le più che discrete qualità sul fronte del gameplay.

La prossima avventura del noto franchise di Ubisoft è tornata ora sotto le luci della ribalta a seguito di un lungo silenzio stampa: le ultime informazioni, infatti, risalgono alle dichiarazioni di Ubisoft su come il ritorno al 2D con Prince of Persia The Lost Crown non sia un passo indietro, quanto un approccio derivante dalla passione del team di sviluppo per le avventure videoludiche metroidvania. Prince of Persia The Lost Crown è pronto a debuttare il 18 gennaio 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch; il momento della verità si avvicina per tutti i fan della serie. Non ci resta che rinnovare l'invito alla notte dei The Game Awards.