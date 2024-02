Prince of Persia The Lost Crown: update gratis con modalità e sfide inedite in arrivo!

Mounir Radi, Game Director di Ubisoft Montpellier, si affaccia sui social per pubblicare un secondo messaggio a tutti coloro che hanno amato Prince of Persia The Lost Crown, preannunciando l'arrivo di tanti contenuti gratis.

L'esponente della software house francese si rivolge così alla community per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono cimentati nelle sfide offerte dall'ultima avventura metroidvania ambientata nell'universo di Prince of Persia e, nel farlo, conferma che l'odissea interattiva degli emuli di Sargon non è affatto finita.

Nel video messaggio, Radi spiega infatti che "abbiamo dei piani molto importanti per i prossimi mesi. Questi piani includono nuovi update gratuiti che porteranno in dote dei contenuti inediti e delle nuove modalità. Le modalità inedite vi permetteranno di vivere un'esperienza ancora più intensa nelle battaglie e nell'esplorazione".

Il primo dei tanti update promessici dal Game Director di The Lost Crown "sarà disponibile a breve. Nel frattempo, vi consigliamo caldamente di allenarvi con Artaban e, se ve la sentite, di completare il gioco al livello di difficoltà Immortale... credetemi, quell'esperienza vi tornerà molto utile in futuro".

A giudicare da quanto suggerito da Mounir Radi, quindi, già dal primo update gratuito di Prince of Persia The Lost Crown dovremmo assistere all'arrivo di contenuti e modalità che innalzeranno ulteriormente l'asticella della difficoltà e il tasso di sfida offerto dall'avventura principale. Staremo a vedere.

Nel frattempo, prima di lasciarvi al video messaggio di Radi vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.