Prince of Persia The Lost Crown, il grande momento si avvicina: il gioco è in fase Gold

Sono giunti vari approfondimenti su Prince of Persia nell'arco degli ultimi giorni: dal nuovo video sul gameplay di Prince of Persia The Lost Crown che non ha più segreti allo Story Trailer presentato ai TGA, Ubisoft è pronta a dare il massimo con l'avventura del principe di Persia ormai imminente. Prince of Persia The Lost Crown è in fase Gold!

Come ufficializzato dallo stesso account Twitter/X del gioco, infatti, Prince of Persia The Lost Crown è ora pronto al suo debutto. L'informazione, giunta a poco tempo di distanza dal video che mostra il mondo di Prince of Persia The Lost Crown pieno di sorprese, è foriera di liete notizie: lo sviluppo ha proceduto a gonfie vele, giungendo alla sua fase Gold con un mese di anticipo dalla pubblicazione del progetto.

"A nome di tutto il team, non vediamo l'ora che possiate mettere le mani sul gioco ed esplorare la mitologica Persia nei panni di Sargon", dichiara Ubisoft tramite i canali ufficiali dedicati alla celebre IP del mondo videoludico. L'inizio del nuovo anno sta per giungere, e con esso arriverà il momento di poter mettere le mani sulla demo e sulla versione definitiva del titolo che promette di rilanciare la saga di Prince of Persia. Siete interessati a Prince of Persia The Lost Crown? Con la fase Gold appena giunta, il momento della verità si fa sempre più vicino.