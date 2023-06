Prince of Persia The Lost Crown in azione: il gameplay dall'Ubisoft Forward

Dopo la presentazione a sorpresa del primo trailer di Prince of Persia: The Lost Crown, è tempo di alzare il sipario sulle caratteristiche di gameplay del reboot della leggendaria saga videoludica.

Come già anticipato dal team di Ubisoft Montpellier, Prince of Persia: The Lost Crown sarà un metroidvania che vedrà al centro della scena un nuovo protagonista. I giocatori vestiranno i panni di Sargon, un talentuoso guerriero incaricato di mettersi sulle tracce del principe Ghassan, in seguito al rapimento dell'erede al trono. Accompagnato da Gli Immortali, un gruppo di sette combattenti d'élite, Sargon potrà sbloccare abilità speciali e poteri legati alla manipolazione del tempo.



Nell'action platform troveranno ovviamente spazio anche boss fight e scontri, in un immaginario ispirato all'antica Persia. Proprio in occasione dell'Ubisoft Forward, il team di sviluppo di Prince of Persia: The Lost Crown (attualmente impegnato anche nella realizzazione di Beyond Good & Evil 2) ha presentato gli elementi cardine dell'avventura, tramite la sequenza di gameplay che trovate in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del ritorno dell'IP?

Durante lo show è stato presentato anche un nuovo trailer animato di Prince of Persia: The Lost Crown, che potete visionare in calce. Il gioco sarà disponibile dal 18 gennaio 2024 su PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.