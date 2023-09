Prince of Persia The Lost Crown in azione: nuovo trailer dal Nintendo Direct

Nel corso del Nintndo Direct di settembre, la casa di Kyoto concede spazio anche alle produzioni third-party in arrivo su Switch. Prince of Persia The Lost Crown, nuovo capitolo della serie Ubisoft che torna ad abbracciare la tradizionale struttura 2D, è stato mostrato con un nuovo adrenalinico trailer.

Dopo aver specificato che il ritorno alle radici 2D non costituisce un passo indietro per la serie, Ubisoft ci consente di immergerci nuovamente nel mondo di Prince of Persia The Lost Crown con il trailer che vi abbiamo riportato in apertura. Il filmato mette nuovamente in mostra le acrobazie di cui il nostro protagonista è capace per attraversare gli intricati livelli, le manovre offensive che è in grado di effettuare per avere la meglio sui suoi nemici, le splendide ambientazioni che visiteremo durante l'avventura e altro ancora.

"Prince of Persia The Lost Crown è un gioco platform di azione e avventura ambientato in un mondo mitologico persiano, che porta nuovi personaggi e tradizioni, una narrativa avvincente ed emozionanti meccaniche di gioco in un franchise leggendario".

In attesa del debutto in programma per il 18 gennaio su PC, PlayStation, Xbox e Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Prince of Persia The Lost Crown per ulteriori dettagli.