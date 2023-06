Prince of Persia The Lost Crown in azione in un video da 21 minuti di gameplay

Una delle più grandi sorprese che Ubisoft ci ha riservato per questa stagione estiva videoludica è indubbiamente Prince of Persia The Lost Crown, nuovo capitolo della storica serie che integra le meccaniche del genere metroidvania.

Con ben 21 minuti di gameplay pubblicati da Game Informer, possiamo dare uno sguardo più approfondito alle principali caratteristiche della nuova produzione targata Ubisoft. Nel corso di questa nuova avventura in grafica 2D, impersoneremo Sargon, un abile combattente capace di attraversare agilmente gli scenari di gioco e farsi strada eliminando i temibili avversari che incroceremo lungo la strada.

Il filmato mostra diverse delle abilità che potremo sfruttare per balzare da un appiglio all'altro dell'ambientazione e per eliminare nel modo più spettacolare possibili i nemici. Come da tradizione della serie, il nostro è un protagonista molto abile nelle fasi di parkour, aggraziato nelle movenze e rapido nell'esecuzione delle animazioni. Durante le fasi di combattimento potremo sfruttare i nostri falcioni o affidarci agli attacchi a distanza con l'arco. Nonostante tutte queste sue qualità, Sargon non ha evitato le critiche di una fetta dell'utenza infelice del suo look estetico.

Nell'attesa del debutto fissato al 18 gennaio su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Prince of Persia The Lost Crown per approfondire ulteriormente tutti gli aspetti del metroidvania di Ubisoft.