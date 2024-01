Prince of Persia The Lost Crown: come accumulare tanti Cristalli del Tempo velocemente

Se state giocando il nuovo Prince of Persia The Lost Crown, è molto probabile che vi siate già resi conto dell'importanza dei Cristalli del Tempo. Scopriamo come fare per ottenere questa importante valuta di gioco in grosse quantità e senza troppi sforzi.

Per chi non lo sapesse, i Cristalli del Tempo sono una preziosa valuta di scambio in Prince of Persia The Lost Crown e ci sono diversi modi per utilizzarli. Grazie a questa risorsa è possibile acquistare nuovi Amuleti, potenziare le armi o persino rivelare porzioni della mappa. Visti i vari impieghi dei Cristalli del Tempo, averne molti a disposizione è davvero utile e, fortunatamente, è possibile accumularne in svariati modi.

Sconfiggendo i nemici

Il primo metodo per il farming di Cristalli del Tempo in Prince of Persia The Lost Crown consiste nello sconfiggere ripetutamente i nemici. Ogni volta che si fa fuori un avversario, il protagonista riceve una piccola quantità di cristalli, che è invece più consistente quando si elimina un boss. Sebbene le boss fight non possano essere ripetute, esiste la possibilità di far comparire nuovamente i normali nemici in giro per la mappa per farli fuori più e più volte. A tal proposito, è sufficiente interagire con l'Albero Wak-Wak per ripristinare la salute del protagonista e far riapparire i nemici in maniera simile a quando ci si siede presso un falò in Dark Souls.

Completando le missioni secondarie

Un altro sistema utile per ottenere molti Cristalli del Tempo è dedicarsi alle missioni secondarie. È meglio non trascurare queste attività collaterali, poiché ricompensano il giocatore con quantità consistenti della preziosa valuta e alcune di esse permettono anche di ottenere ricompense extra.

Superando le sfide di Artaban

Ad un certo punto della storia di Prince of Persia The Lost Crown avrete accesso alle sfide di Artaban, un Immortale che ha subito pesanti ferite che non gli permettono più di scendere in campo e, pertanto, si dedica ad aiutare i compagni come Sargon. A tal proposito, questo guerriero proporrà al protagonista una serie di sfide relative al combattimento che, una volta completate, permetteranno di ottenere un bel po' di Cristalli del Tempo.

