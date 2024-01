Prince of Persia The Lost Crown: come potenziare le armi

Prince of Persia The Lost Crown ha segnato il ritorno in grande stile della serie con un capitolo che si rifà alle vere origini dell'IP. Sebbene nel gioco non manchino le fasi platform, nel titolo Ubisoft si combatte tanto ed è quindi importante dedicarsi anche al potenziamento delle armi. Scopriamo come fare per renderle più forti.

Per poter apportare modifiche agli strumenti di morte del protagonista di Prince of Persia The Lost Crown è necessario raggiungere uno specifico luogo della mappa, ossia la parte bassa della città del Monte Qaf. Qui si può trovare la forgia di Kaheva, un fabbro dalla chioma fiammeggiante con cui il nostro guerriero può interagire per visualizzare tutti i potenziamenti disponibili. Una volta scelto il power-up da sbloccare, dovremo sborsare un certo quantitativo di Cristalli del Tempo, una risorsa che funge da valuta di scambio nel gioco Ubisoft e che si può accumulare in molti modi diversi.

I potenziamenti delle armi hanno l'obiettivo di migliorare le varie statistiche dell'equipaggiamento del protagonista, aumentandone anche e soprattutto il potere offensivo. Il motivo per cui i giocatori di Prince of Persia The Lost Crown dovrebbero prestare attenzione a questo aspetto del gioco è molto semplice: con il progredire della storia, gli avversari diventano sempre più forti ed è quindi preferibile rendere le varie armi più efficienti in battaglia.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown?