Prince of Persia The Lost Crown conquista Jordan Mechner: il papà della serie entusiasta

Uno dei momenti più graditi del Summer Game Fest 2023 è stato l'annuncio di Prince of Persia The Lost Crown, nuovo episodio che non solo riporta in scena il brand ma segna anche un ritorno alle origini Platform 2D della serie. Proprio per questo un noto game designer ne è rimasto affascinato.

Attraverso un post sul proprio blog Jordan Mechner, autore del classico originale del 1989, di Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame e di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo titolo Ubisoft ed è felice per il ritorno del franchise dopo oltre un decennio di assenza.

"Ho aspettato per così tanto tempo questo momento e non posso credere che finalmente sia arrivato", esordisce Mechner aggiungendo che "i fan di Prince of Persia scopriranno un nuovo meraviglioso universo e si imbarcheranno in una nuova, entusiasmante avventura". Il designer specifica poi di non essere coinvolto nel progetto, ma ciò non toglie che sia estremamente curioso di scoprire come si rivelerà il prodotto completo: "The Lost Crown non è un seguito di Le Sabbie del Tempo o della vecchia trilogia 2D, ma è un nuovo inizio. Non l'ho realizzato io e non ho partecipato direttamente al suo sviluppo, dunque avrò il piacere di scoprire ogni sorpresa da giocatore".

Prince of Persia The Lost Crown è realizzato dal team di Beyond Good & Evil 2, Ubisoft Montpellier, del quale Mechner tesse le lodi: "Li ho visti mettere cuore e passione in questo progetto negli ultimi tre anni, dalla progettazione alla fase beta, e non potrei essere più entusiasta. Questo è il gioco di Prince of Persia che desideravo da tanto tempo". L'uscita di Prince of Persia The Lost Crown è prevista per il 18 gennaio 2024 su PC, console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna: inizia il conto alla rovescia per Mechner e per tutti i fan.