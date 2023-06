Prince of Persia The Lost Crown: tutti i contenuti dell'edizione Standard e Deluxe

L'avvento dell'Ubisoft Forward di giugno 2023 ci ha permesso di vedere Prince of Persia The Lost Crown in azione. Il prossimo gioco dell'icona saga della celebre software house è salito anche sul palco della Summer Game Fest e, dopo una lunga attesa sulle novità relative al progetto in questione, sappiamo che il titolo uscirà nel 2024.

Il 18 gennaio 2024 è tutt'altro che dietro l'angolo ma, nell'attesa di poter mettere le mani sul gioco nella sua versione definitiva, Ubisoft ha comunicato alcune informazioni importanti: oltre al fatto che Prince of Persia The Lost Crown girerà a 60 FPS su tutte le piattaforme, Ubisoft ha mostrati le edizioni del titolo che verranno pubblicate. Da quel che è possibile reperire dal sito ufficiale della compagnia e dagli store digitali delle diverse piattaforme, sappiamo che il prossimo Prince of Persia verrà pubblicato in due versioni.

La Standard Edition verrà venduta alla modica cifra di 49,99 euro su tutte le piattaforme old-gen, next-gen e Nintendo Switch. Al suo interno, come di consueto, sarà presente la sola versione base del titolo, a meno che non si proceda con il pre-ordine del gioco. In quel caso, infatti, gli utenti potranno riscattare l'outfit "Warrior Within" per Sargon, il protagonista dell'avventura.

Invece, la Deluxe Edition verrà venduta a 59,99 euro. Al di là del gioco base e dei suddetti contenuti ottenibili con l'acquisto anticipato, la seconda delle due versioni darà accesso ai seguenti oggetti in-game:

Pacchetto deluxe;

Guida all'avventura digitale;

Completo del personaggio immortale;

Amuleto Prosperity Bird;

Accesso anticipato di tre giorni.

L'acquisto della Deluxe Edition garantirà quindi un inizio del proprio viaggio in quel di Prince of Persia The Lost Crown con 72 ore di anticipo rispetto a chi effettuerà l'acquisto del prodotto nella sua edizione standard. Quale delle due versioni vi interessa di più? Comprerete l'edizione Standard o la Deluxe?