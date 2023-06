Prince of Persia The Lost Crown e le critiche sul protagonista: interviene Jordan Mechner

Pur segnando il ritorno della serie dopo un decennio di assenza, il trailer di Prince of Persia The Lost Crown è stato inondato di dislike: tra i motivi per cui in molti non sono rimasti convinti dal nuovo Prince of Persia c'è anche il look del protagonista.

Sargon, il personaggio che controlleremo in Prince of Persia The Lost Crown si presenta con un aspetto molto diverso rispetto al Principe visto nelle precedenti iterazioni del brand, ed in tanti non sembrano aver gradito la direzione estetica adottata da Ubisoft Montpellier per l'eroe della nuova avventura. A dire la propria su questa specifica controversia c'è anche il creatore della serie, Jordan Mechner, che ha preso parola su Twitter per far notare ai fan che, nel corso degli anni, il protagonista di ciascun Prince of Persia si è presentato con un look sempre diverso tra un gioco e l'altro.

A sostegno della sua tesi, Mechner ha condiviso una raccolta di immagini raffiguranti le numerose incarnazioni del Principe nel corso degli anni, come a voler dire che per il personaggio principale del brand non c'è mai stato un aspetto uniforme ed universale, ma è sempre stato modificato a seconda delle esigenze e della direzione creativa seguita dagli sviluppatori. Indubbiamente Sargon si presenta fisicamente ben diverso rispetto allo stile adottato nei passati Prince of Persia, ma in ogni caso non è la prima volta che nel franchise si prova a sperimentare con il protagonista, così da offrirne una versione sempre inedita o rinnovata.

Da aggiungere inoltre che Jordan Mechner è entusiasta di Prince of Persia The Lost Crown, e si è detto molto fiducioso sulla sua buona riuscita. E voi cosa ne pensate del look di Sargon?