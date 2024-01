Prince of Persia The Lost Crown: quando esce la demo? Ecco l'orario di sblocco in Italia

In attesa dell'uscita di Prince of Persia The Lost Crown, prevista tra pochi giorni, Ubisoft metterà a disposizione di tutti i giocatori una demo gratuita. A tal proposito, sono appena emersi i dettagli riguardanti l'ora della pubblicazione di questo contenuto.

Come riportato da PlayStation Game Size, l'account social che tiene traccia di tutti i movimenti del database di Sony, la versione dimostrativa di Prince of Persia The Lost Crown arriverà domani, giovedì 11 gennaio 2023, alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Possiamo ipotizzare che l'arrivo della demo sia previsto in contemporanea su tutte le piattaforme e, di conseguenza, alle 6 del pomeriggio di domani si potrà procedere con il download dei file su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Per chi se lo stesse chiedendo, non è prevista la possibilità di effettuare il preload dei file della demo e, di conseguenza, per avviare il download bisognerà attendere che il contenuto raggiunga gli store digitali delle varie piattaforme. Non è nemmeno stato annunciato se il completamento della demo permetterà di ottenere contenuti esclusivi nella versione finale.

In attesa di poter provare il gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra ultima anteprima di Prince of Persia The Lost Crown prima della recensione, che arriverà sulle pagine di Everyeye alle ore 18:00 di giovedì 11 gennaio, in concomitanza col lancio della demo.