Prince of Persia The Lost Crown demo: link al download su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Nel corso del pomeriggio non è solo arrivata la recensione di Prince of Persia The Lost Crown, ma anche la demo gratuita grazie alla quale tutti i giocatori possono mettere alla prova il titolo Ubisoft prima di procedere all'acquisto.

Se anche voi siete intenzionati a provare il gioco su una delle piattaforme in vostro possesso, sappiate che avete la possibilità di scegliere tra numerose edizioni, dal momento che la demo è approdata su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (solo Ubisoft Connect, almeno per il momento).

Se non avete voglia di cercare il prodotto sui vari store digitali, abbiamo preparato per voi tutti i link utili a raggiungere la pagina per avviare il download:

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile per tutti a partire dal prossimo 18 gennaio 2024, ma coloro i quali decideranno di acquistare la versione Deluxe potranno iniziare a giocare con tre giorni d'anticipo rispetto a tutti gli altri.