Prince of Persia The Lost Crown, doppiaggio artificiale per un personaggio: che significa?

Come raccontato nella nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown, il 2024 di Ubisoft inizia nel migliore dei modi con una grande produzione. Eppure uno strano dettaglio sta attirando l'attenzione: un NPC del gioco è doppiato tramite un programma "text to speech", ossia da testo a voce, e non da un professionista.

La redazione di IGN.com ha dunque indagato sulla questione mettendosi in contatto direttamente con Ubisoft per chiedere chiarimenti: stando a quanto rivelato dalla compagnia francese, la presenza di questo doppiaggio artificiale è da trattarsi di un errore che verrà corretto prossimamente, sebbene al lancio il nuovo Prince of Persia potrebbe ancora presentare il personaggio secondario con voce "text to speech".

"Durante lo sviluppo di un gioco alcuni team usano più risorse contemporaneamente, compresi doppiaggi da testo a voce, in attesa della consegna del doppiaggio definitivo. Nel parlato in inglese le 8 righe di testo di questo specifico personaggio non sono state implementate correttamente, ma verranno sostituite ed aggiornate con una futura patch", spiega Ubisoft in merito alla questione.

Anche SIDE London, azienda che ha gestito la produzione del doppiaggio di Prince of Persa The Lost Crown per conto di Ubisoft, fa sapere ad IGN.com di non essere al corrente della presenza ufficiale di un personaggio doppiato artificialmente all'interno dell'opera: "SIDE London si è occupata di casting, produzione, direzione vocale, registrazione vocale e post-produzione di Prince of Persia The Lost Crown, per il quale abbiamo lavorato con un cast di talentuosi professionisti. Come società di produzione non abbiamo ricevuto informazioni su altri piani di progettazione vocale, text to speech o altro da Ubisoft".

Errore o no, in ogni caso una patch dovrebbe risolvere la situazione quanto prima. Tra gli altri dettagli emersi, Prince of Persia The Lost Crown è pieno di riferimenti a manga e anime, compresi nomi estremamente famosi.