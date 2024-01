Prince of Persia The Lost Crown quanto dura, demo e accesso anticipato: cosa c'è da sapere

Si avvicina la data di lancio di Prince of Persia The Lost Crown, il nuovo gioco della serie Ubisoft disponibile dal 18 gennaio 2024 su PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ecco tre cose che ancora non sapete sul gioco del Principe di Persia.

Quanto dura Prince of Persia The Lost Crown?

Secondo quanto emerso dal recente coverage di GameInformer USA, Prince of Persia The Lost Crown offrirà circa 25 ore di gioco, non è chiaro però se questo playtime si riferisca alla sola durata della storia o alla durata totale con tanto di caccia ai collezionabili e segreti nascosti. Ne sapremo di più quando avremo la possibilità di provare il gioco completo, in ogni caso prendete questo dato come assolutamente indicativo e ovviamente variabile in base al proprio stile di gioco.

Prince of Persia The Lost Crown: demo e Game Pass

Prince of Persia The Lost Crown avrà una demo, disponibile per il download su PC, Switch, PlayStation e Xbox dal prossimo 11 gennaio, pochi giorni prima del lancio del gioco. I contenuti della versione di prova non sono stati resi noti da Ubisoft, ne sapremo di più con l'avvicinarsi della data di pubblicazione. C'è poi chi si chiede se Prince of Persia The Lost Crown sarà su Xbox Game Pass al day one, in questo caso la risposta è negativa. Confermata invece la disponibilità sin dal lancio nel catalogo Ubisoft+.

Prince of Persia The Lost Crown ha l'accesso anticipato?

Sì, ci sono due modi per giocare prima al nuovo Prince of Persia: il primo è abbonarsi a Ubisoft + mentre il secondo è quello di prenotare la Deluxe Edition di Prince of Persia The Lost Crown. In entrambi i casi godrete di tre giorni di accesso anticipato al gioco completo per iniziare a giocare prima del lancio ufficiale.