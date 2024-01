Prince of Persia The Lost Crown: quanto dura, è un gioco difficile?

La recensione di Prince of Persia The Lost Crown è online e finalmente possiamo dirvi quanto dura il nuovo gioco di Prince of Persia, disponibile dal 18 gennaio 2024 su PC, PS4, PS5, console Xbox e Nintendo Switch.

L'avventura del Principe ha una durata di circa 15/20 ore, chiaramente questo tempo è indicativo e variabile in base al proprio stile di gioco, alla propria esperienza e alla volontà o meno di "gustarsi" ogni aspetto della produzione piuttosto che completare il gioco nel minor tempo possibile.

Da segnalare poi la presenza di un livello di difficoltà regolabile in base alle proprie esigenze: "Ubisoft Montpellier ha pensato di includere un selettore di difficoltà completamente personalizzabile, che permette di regolare il bilanciamento dell'avventura operando sui valori di forza dei nemici, sulla finestra d'esecuzione delle parate, sui danni ambientali subiti dal protagonista e tanto altro. Si tratta di un'implementazione intelligente che consente a chiunque di approcciarsi a The Lost Crown, indipendentemente dal livello di abilità e dall'esperienza con questo tipo di giochi."

Il nuovo Prince of Persia è dunque un gioco adatto a tutti, in ogni caso se avete dubbi potete scaricare gratis la demo di Prince of Persia The Lost Crown, disponibile ora su tutte le piattaforme.