Prince of Persia The Lost Crown: c'è un mondo fantasy da scoprire nel nuovo trailer

Mentre giochiamo Prince of Persia The Lost Crown in vista della nostra recensione, Ubisoft Montpellier offre ai fan della serie l'opportunità di reimmergersi nelle atmosfere di questo atteso metroidvania confezionando un trailer composto da scene di gameplay inedite.

Il filmato datoci in pasto dalla sussidiaria francese di Ubisoft ci regala scorci suggestivi delle ambientazioni che avremo modo di visitare impersonando Sargon: insieme al nostro intrepido avventuriero dovremo esplorare un mondo fantasy ispirato alla mitologia dell'antica Persia, con biomi caratterizzati da un proprio stile e, ovviamente, da un 'bestiario' unico di creature e boss.

Con l'ausilio degli equipaggiamenti acquisiti e delle abilità ottenute lungo il cammino, Sargon potrà sfruttare appieno i suoi poteri per raggiungere aree altrimenti inaccessibili della mappa e divertirsi a sperimentare soluzioni ludiche sempre diverse per scoprire i segreti di ogni scenario.

Il nuovo action platform in salsa metroidvania di Ubisoft è previsto in uscita per il 18 gennaio su PC, PlayStation, Xbox e Switch; qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Prince of Persia The Lost Crown, un gioco impegnativo e divertente che non va sottovalutato.