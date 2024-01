Prince of Persia The Lost Crown: framerate e risoluzioni su console svelate da Ubisoft

Oltre ad aver svelato i requisiti minimi, raccomandati e Ultra di Prince of Persia The Lost Crown su PC, Ubisoft diffonde tutti le informazioni legate alle versioni console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch del suo titolo di prossima uscita.

Sulle pagine ufficiali di Ubisoft sono apparsi i dettagli riguardanti i framerate e le risoluzioni a cui Prince of Persia The Lost Crown girerà su ognuna delle console su cui è destinato ad arrivare. Il metroidvania presenterà i 4K di risoluzione e 120 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre su Xbox Series S abbiamo i 1440p a 60 fps. Su Nintendo Switch si raggiungono invece i 720p a 60 fps in modalità portatile e i 1080p a 60 fps in modalità docked.

Passando alle console Sony e Microsoft di vecchia generazione, abbiamo: 1080p a 60 fps su PlayStation 4; 4K a 60 fps su PlayStation 4 Pro; 1080p a 60 fps su Xbox One; 1080p a 60 fps su Xbox One S; 4K a 60 fps su Xbox One X.

In attesa del debutto fissato al 18 gennaio su PC (via Ubisoft Connect e Epic Games Store), PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Prince of Persia The Lost Crown per sapere tutto sul nuovo gioco Ubisoft.