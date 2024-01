Prince of Persia The Lost Crown, ci stiamo giocando: data e ora della recensione

Dopo aver snocciolato tutte le informazioni su durata, demo e accesso anticipato di Prince of Persia The Lost Crown, possiamo finalmente confermarvi che stiamo giocando il nuovo action platform di stampo metroidvania di Ubisoft.

La redazione di Everyeye.it ha infatti ricevuto la copia in anteprima del nuovo capitolo di Prince of Persia, di conseguenza ci stiamo immergendo nelle atmosfere da Mille e una Notte dell'ultimo progetto interattivo plasmato da Ubisoft Montpellier per sviscerarne ogni segreto e scoprirne tutti i punti di forza e di debolezza, tanto nel gameplay quanto a livello di scrittura della trama e di bontà del comparto tecnico.

A tal proposito, ovviamente non potremo dirvi nulla sul gioco fino alla scadenza dell'embargo per la recensione di Prince of Persia The Lost Crown, che potrete leggere su queste pagine a partire dalle ore 18:00 di giovedì 11 gennaio, una settimana prima della commercializzazione su PC e console PlayStation, Xbox e Switch prevista per il 18 gennaio.

Da qui ai prossimi giorni, di conseguenza, ci tufferemo nella dimensione action platform di The Lost Crown per fronteggiare i nemici di Sargon ed esplorare i caleidoscopici biomi di un mondo fantasy ispirato alla mitologia dell'antica Persia che promette di fare felici tutti gli appassionati del genere e, ovviamente, i fan della storica serie Ubisoft. In attesa della nostra recensione finale, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Prince of Persia The Lost Crown, un gioco che non va sottovalutato.