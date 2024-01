Prince of Persia The Lost Crown gira sul mio PC? I requisiti minimi, raccomandati e Ultra

Dopo aver dato nuovamente uno sguardo al mondo fantasy di Prince of Persia The Lost Crown con il nuovo trailer pubblicato da Ubisoft, la compagnia d'Oltralpe diffonde tutti i dettagli riguardanti i requisiti necessari per giocare al metroidvania 2D su PC.

Per giocare Prince of Persia The Lost Crown a 1080p e a 60 fps con impostazioni normali, i giocatori PC avranno bisogno di una CPU Intel Core i5-4460 o AMD Ryzen3 1200 con 8 GB di RAM. Elencate NVIDIA GeForce GTX 950 e AMD Radeon RX 5500 XT come GPU minime richieste.

Per raggiungere i 60 fps a 1440p con impostazioni elevate, i giocatori PC necessiteranno di una GPU NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 5500 XT. Per quanto riguarda il 4K/Ultra, sarà necessaria un processore Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen5 1600 con una GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 5500 XT. Di seguito trovate ulteriori dettagli:

Minimi (1920×1080, 60 FPS, qualità grafica normale)

Processore: Intel Core i5-4460 3,4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio di archiviazione: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

Sistema operativo: Windows 10/11 (solo 64 bit)

Raccomandati (2560×1440 [2K], 60 fps, qualità grafica alta)

Processore: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio di archiviazione: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

Sistema operativo: Windows 10/11 (solo 64 bit)

Ultra (3840×2160 [4K], 60 fps, qualità grafica Ultra)

Processore: Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) o AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

RAM: 8 GB (configurazione a doppio canale)

Spazio su disco rigido: 30 GB

Versione DirectX: DirectX 11

Sistema operativo: Windows 10/11 (solo 64 bit)

Manca ormai poco al debutto della nuova promettente produzione targata Ubisoft, in arrivo il 18 gennaio su PC (al day one sarà solo su Epic Games Store e Ubisoft Connect) e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per prepararvi al ritorno di una delle serie più rappresentative della compagnia francese, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Prince of Persia The Lost Crown.