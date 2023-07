Prince of Persia The Lost Crown: 'Il ritorno al 2D non è un passo indietro', per Ubisoft

Tra le sorprese più gradite dell'ultimo Ubisoft Forward è davvero impossibile non citare il video reveal di Prince of Persia The Lost Crown. La scelta di ritornare alle meccaniche 2D, però, non stata accolta di buon grado da diversi giocatori: a tal proposito è intervenuto Mounir Radi di Ubisoft Montpellier.

Il Game Director della software house francese coglie l'opportunità offertagli dai giornalisti di GameReactor.eu per discutere, appunto, dell'abbandono del gameplay 3D per tornare a uno stile più affine a quello che ha caratterizzato la serie alle origini.

Radi parte dal presupposto che "siamo Ubisoft Montpellier, e siamo persone che non tornano mai indietro. Siamo solo esperti di videogiochi 2D e di platform a scorrimento, di conseguenza abbiamo voluto attingere a questa esperienza per riallacciarci alle radici della serie di Prince of Persia". L'esponente della sussidiaria transalpina di Ubisoft sottolinea inoltre che "sono un grande fan di questa saga, la giocavo sin da giovanissimo nel 1989. Io e il mio team, oltretutto, condividiamo la passione per i metroidvania, quindi per noi è stato piuttosto naturale adottare un approccio 2D per dare forma al nostro Prince of Persia".

La commercializzazione di Prince of Persia The Lost Crown è prevista per il 18 gennaio 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale su Prince of Persia The Lost Crown, il principe ha perso la sua corona?