Prince of Persia The Lost Crown: in che lingua è doppiato? La risposta non vi piacerà

Giorno dopo giorno, si fa sempre più vicino il grande momento di Prince of Persia The Lost Crown, dopo che il gioco è entrato in fase Gold. Manca ancora un po' al suo debutto, sebbene l'ultimo progetto Ubisoft sia pronto ad imporsi nella line-up videoludica di gennaio, insieme ad altri colossi del gaming; gennaio è il mese del principe di Persia.

Sebbene ci siano state diverse occasioni per vedere Prince of Persia The Lost Crown grazie ai video gameplay dell'ultimo periodo, un recente Tweet proveniente dall'account Twitter/X di Prince of Persia ha posto - nuovamente - un problema molto importante sotto l'attenzione di tutti: in che lingua verrà doppiato Prince of Persia The Lost Crown? La risposta, che non piacerà affatto a parecchi, giunge dalle pagine del sopracitato social.

Stando al post incriminato, Prince of Persia The Lost Crown sarà "doppiato in inglese, francese, tedesco, spagnolo e Farsi". Della lingua italiana non ve n'è affatto traccia per le linee di dialogo che comporranno l'intera avventura, sebbene essa farà parte del corposo supporto linguistico per quel che concerne interfacce di gioco e sottotitoli. Sebbene tale informazione fosse già conosciuta, grazie all'apposita sezione dedicata alla scheda del titolo sul sito di Epic Games Store e non solo, il post di quest'oggi ha ribadito la volontà di non supportare il progetto con il doppiaggio italiano. Cosa ne pensate di tale mancanza per i dialoghi in Prince of Persia The Lost Crown?