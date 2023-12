Prince of Persia The Lost Crown: il mondo pieno di sorprese si mostra in video

Nell'arco di una sola settimana, si è passati dall'attendere maggiori informazioni sul prossimo capitolo di Prince of Persia all'aver ricevuto una valanga di dettagli più o meno importanti da Ubisoft. Prince of Persia The Lost Crown è salito sul palco dei TGA mostrandosi ancora una volta al proprio pubblico, e adesso si avvicina il suo day one.

Negli scorsi giorni, la software house dietro lo sviluppo dell'atteso gioco che segna il ritorno del Principe di Persia ha rilasciato un nuovo video gameplay su Prince of Persia The Lost Crown. In data odierna, però, Ubisoft ha deciso di raccontare le peculiarità e le sorprese del mondo di gioco pronto ad entusiasmare tutti i fan della serie. Sappiamo che "Il Monte Qaf di Prince of Persia The Lost Crown, ispirato ai Metroidvania, è un mondo pieno di pericoli e misteri, in cui i giocatori dovranno padroneggiare combattimenti acrobatici e scoprire abilità soprannaturali per superare nemici enormi, trappole mortali e colpi di scena inaspettati".

Nel bene e nel male, Prince of Persia The Lost Crown avrà un mondo ricco di sorprese e di insidie, ma non ci resta che saperne di più attendendo il giorno in cui approderà sul mercato la demo del tanto atteso progetto. Non ci resta che aspettare per circa un mese, così da poter scoprire "i segreti ultraterreni della Città Bassa, della Foresta Ircana, degli Archivi Sacri e altro ancora".