Prince of Persia The Lost Crown non esisterebbe se Ubisoft non ne fosse orgogliosa

Prince of Persia The Lost Crown segna il ritorno della storica saga Ubisoft, a lungo rimasta nell'ombra dopo l'insuccesso commerciale delle ultime iterazioni in grafica tridimensionale. La casa d'Oltralpe ci riprova pescando dal passato, preferendo una grafica 2D e accogliendo le meccaniche del genere metroidvania.

Game Informer ha avuto l'occasione di provare in anteprima Prince of Persia The Lost Crown, nonché di intervistare alcuni membri dello staff impegnato sul progetto. A quanto pare, il gruppo di sviluppatori che ha dato il via ai lavori non è stato assemblato dalla dirigenza di Ubisoft, e chiunque fosse stato libero e interessato al gioco avrebbe potuto prendervi parte. Il senior producer del gioco, Abdelhak Elguess, ha detto a Game Informer che "non voleva realizzare nessun Prince of Persia di cui non sarei stato orgoglioso". ​

"Viene totalmente da noi. Non si è trattato di una direttiva", ha dichiarato il producer. Per Elguess era finalmente arrivato il momento giusto: le persone che voleva nel team con competenze applicabili come l'esperienza nei platform e nella costruzione di mondi interattivi erano finalmente disponibili all'interno di Ubisoft.

In attesa dell'uscita del gioco fissata al 18 gennaio su PC e console PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch