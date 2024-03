Prince of Persia The Lost Crown è in sconto a 29.99 euro con le offerte di Primavera

Prince of Persia: The Lost Crown è il nuovo gioco d'azione in 2.5D, uscito il 18 gennaio. Il titolo è acquistabile ad un prezzo scontato su Amazon per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Prince of Persia: The Lost Crown in offerta a 29,99 euro



Il titolo infatti è acquistabile al prezzo di 29,99 euro per Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 o per Nintendo Switch, di seguito i link di Amazon:

Nel gioco sfrutteremo i poteri temporali con abilità di combattimento acrobatiche per attacchi e combo letali per sconfiggere i nemici corrotti dal tempo. Ci immergeremo in un mondo fantasy ispirato all'antica Persia, con esaltanti combattimenti, enigmi da risolvere, tesori nascosti e missioni da completare. Si tratta del primo nuovo gioco della famosa serie di Ubisoft in arrivo ben 13 anni dopo l'ultimo capitolo.

