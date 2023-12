Prince of Persia The Lost Crown, pasticcio pre-TGA: lo Story Trailer trapela online

Dopo la figuraccia storica del lancio anticipato del primo video di GTA 6 a causa di un leak, anche i curatori dei profili social di PlayStation Brasile non sono da meno nel pubblicare lo Story Trailer di Prince of Persia The Lost Crown a distanza di diverse ore dalla World Premiere prevista per i Game Awards 2023.

Accortosi del 'fattaccio', il team social di PS Brazil ha prontamente rimosso il video dal proprio canale YouTube, ma come spesso avviene in questi casi il trailer sta già rimbalzando sui forum e sui portali di settore in ragione dell'attesa dei fan per il ritorno di questa storica proprietà intellettuale.

Senza entrare nel merito delle scene immortalate nello Story Trailer, ci limitiamo a segnalare il leak riguardante l'arrivo di una Demo di Prince of Persia The Lost Crown nella giornata di giovedì 11 gennaio: le uniche piattaforme indicate sono ovviamente PS4 e PlayStation 5, ma non sappiamo se la versione dimostrativa citata nel video leak di PS Brazil sia destinata ad approdare anche su PC, Nintendo Switch e console Xbox di questa e della passata generazione.

Per scoprirlo non ci resta che attendere la pubblicazione ufficiale del nuovo video di The Lost Crown, attesa nel corso della kermesse losangelina dei The Game Awards 2023; nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Prince of Persia The Lost Crown.