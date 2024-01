Prince of Persia The Lost Crown, pre-load in arrivo su PlayStation: quanto pesa il gioco?

Continua il conto alla rovescia per il debutto della prossima avventura del principe di Persia: dopo aver contemplato l'ottimo titolo pop di Ubisoft con la recensione di Prince of Persia The Lost Crown, è giunta l'ora di vestire i panni del principe Sargon e di contemplare i segreti e le meraviglie del Monte QAF, grazie a un'esperienza incredibile.

A partire da quest'oggi, infatti, è arrivato il momento di andare alla scoperta del metroidvania Ubisoft, Prince of Persia the Lost Crown, con la demo gratis rilasciata per tutti proprio l'11 gennaio 2024. Però, contemporaneamente alla pubblicazione dell'anticipazione di ciò che sarà l'esperienza confezionata dalla nota software house, è in arrivo il pre-load di Prince of Persia The Lost Crown su PlayStation. L'ultima ammiraglia di casa Sony e la precedente generazione videoludica stanno per accogliere a braccia aperte il download anticipato dell'attesissimo titolo.

Ma quanto pesa Prince of Persia The Lost Crown su PS4 e PS5? La risposta giunge attraverso un tweet di PlayStation Game Size: secondo le informazioni emerse in rete, il gioco ha un peso in GB che si attesta sui 14.794 GB per PlayStation 4 e sui 21.495 GB per PlayStation 5. Entrambe le versioni del progetto (attualmente aggiornato alla 1.01/1.000.001) saranno disponibili in pre-load a partire dalla giornata del 16 o del 13 gennaio, a seconda che si sia in possesso rispettivamente della Standard o della Deluxe Edition.

Chiunque acquisterà quest'ultima, inoltre, potrà accedere ai contenuti completi del gioco dalla giornata del 15 gennaio 2024, mentre per gli acquirenti dell'edizione basilare il day one di Prince of Persia vi sarà dal 18 gennaio.