Prince of Persia: The Lost Crown, in preordine su Amazon per tutte le console

Prince of Persia: The Lost Crown è il prossimo gioco d'azione in 2.5D, annunciato qualche giorno fa da Ubisoft ed in arrivo il 24 gennaio del prossimo anno. Il gioco, in uscita per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X e Series S ed è in preordine in edizione fisica su Amazon.

Il titolo infatti è preordinabile al prezzo di 49,99 euro per PS4, PS5, Xbox One, Series X e Nintendo Switch, di seguito i link a tutti i preordini:

Prenotando il gioco su Amazon si otterrà anche il bonus preordine, che consiste in un costume speciale del protagonista "Spirito guerriero".

Nel gioco sfrutteremo i poteri temporali con abilità di combattimento acrobatiche per attacchi e combo letali per sconfiggere i nemici corrotti dal tempo. Ci immergeremo in un mondo fantasy ispirato all'antica Persia, con esaltanti combattimenti, enigmi da risolvere, tesori nascosti e missioni da completare. Si tratta del primo nuovo gioco della famosa serie di Ubisoft in arrivo ben 13 anni dopo l'ultimo capitolo.

Con la promozione attiva su Amazon "prezzo minimo garantito", se il prezzo del preordine dovesse scendere prima della data di uscita, ordinando il gioco subito si otterrà uno sconto nel caso ci fossero delle promozioni per pagare meno il gioco.