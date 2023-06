Prince of Persia The Lost Crown si presenta: metroidvania, trama e il compositore di Ori

In gran segreto, negli studi del team di Beyond Good & Evil 2 ha preso forma il reboot della serie di Prince of Persia, intitolato Prince of Persia: The Lost Crown.

Ambientato in una versione fantastica dell'antica Persia, il titolo proporrà una storia completamente inedita, con un nuovo protagonista. Al centro della scena troveremo Sargon, un giovane e abile guerriero, membro di un gruppo d'élite noto come "Gli Immortali". Questi ultimi avranno il compito di salvare il principe Ghassan, vittima di rapimento. La destinazione del viaggio di Sargon e compagni sarà il Monte Qaf.

Ad accompagnare l'esplorazione in Prince of Persia: The Lost Crown, i giocatori troveranno una colonna sonora creata da Mentrix, compositore di origine iraniana noto per il suo stile che mescola strumenti tradizionali e suoni moderni. Al suo fianco Gareth Coker, pluripremiato autore della colonna sonora di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Il musicista, lo ricordiamo, ha collaborato anche alla realizzazione delle musiche di Mario+Rabbids: Sparks of Hope.



Sul fronte del gameplay, apprendiamo che Prince of Persia: The Lost Crown avrà una struttura ispirata al genere dei metroidvania, con ambientazioni legate alla mitologia persiana e che spazieranno dalla maestosa Cittadella della Conoscenza alla variopinta Foresta Ircana. A completare il quadro, Sargon potrà contare su poteri temporali e abilità uniche, da impiegare in combo in combattimento. Oltre a fasi platform e boss fight, l'avventura Ubisoft proporrà enigmi, segreti e missioni secondarie.



Ricordiamo che Prince of Persia: The Lost Crown tornerà a mostrarsi all'Ubisoft Forward.