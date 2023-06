Prince of Persia The Lost Crown è realta! Trailer e data d'uscita

I rumor su di un reboot di Prince of Persia si sono infine rivelati veritieri: direttamente dalla Summer Game Fest arriva un entusiasmante reveal di Prince of Persia: The Lost Crown!

Il rilancio della storica serie Ubisoft arriva direttamente in apertura dello show condotto da Geoff Keighley, con tanto di gameplay trailer. Il filmato, che potete visionare in apertura a questa news, alza il sipario su di un'avventura completamente inedita, che fonde grafica 3D ed elementi in due dimensioni. A sorprendere il pubblico non è però solamente l'annuncio di Prince of Persia: The Lost Crown, ma anche il reveal della data di lancio del titolo. Non accontentandosi di presentare il gioco, Ubisoft ha infatti confermato che la produzione arriverà sul mercato già il prossimo 18 gennaio 2024, su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One e Amazon Luna.

All'interno del titolo, i giocatori vestiranno i panni di Sargon, per calarsi ancora una volta in una declinazione mitologica dell'antica Persia. In apertura di trailer, la voce narrante ci spiega che "il Principe è stato rapito": sembra dunque che il testimone dell'iconico protagonista stia per passare a un nuovo personaggio. In attesa di saperne di più - probabilmente già in occasione dell'Ubisoft Forward della prossima settimana - non resta che godersi il primo trailer di Prince of Persia: The Lost Crown.